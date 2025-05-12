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Antalya'da Hıdırellez Dilekleri Sualtı Kamerasına Yansıdı

Antalya'da Hıdırellez Dilekleri Sualtı Kamerasına Yansıdı
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Antalya'da Hıdırellez nedeniyle deniz dibine atılan dilek kağıtları sualtı kamerası ile görüntülendi. Lüks villa, otomobil, güzel bir iş gibi dileklerin yanı sıra bazılarında otomobil markaları da belirtildi.

Antalya'da deniz dibindeki Hıdırellez dilekleri şaşırttı

Kağıtlara resmederek yazılan dileklerde lüks villa, ev, otomobil, güzel bir iş ile kariyer, tarla ve aşk istendi

Bazı dileklerde istenilen otomobilin markası da verildi

ANTALYA - Antalya'da deniz dibinde kağıtlara resmederek yazılan Hıdırellez dilekleri sualtı kamerasına yansıdı. Kağıtlarda lüks villa, ev, otomobil, güzel bir iş ile kariyer, tarla ve aşk dilekleri dikkat çekti.

Akdeniz Üniversitesi Sualtı Sporları Topluluğu üyesi öğrenciler ile Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, sualtı eğitimleri ve temizlik için dalışlarını sürdürüyor. Bu kapsamda yine Konyaaltı Sahili açıklarına dalış yapan öğrenciler ile Gökoğlu, su altında 6 Mayıs'ta Hıdırellez nedeniyle bazı kişilerin denize attığı dilekleri fark etti. Bazı dileklerin poşete ve kurdeleye sarılı olduğu gözlenirken, sadece kağıt olarak atılan dileklerde de yazıların silinmediği dikkat çekti.

Resmedilerek yazılan dileklerde, lüks villa, ev, otomobil, güzel bir iş ile kariyer, tarla ve aşk ön planda olduğu, bazı dileklerde otomobilin markası dahi verilerek yazıldığı görüldü.

Dalış yapan ekipteki Sualtı Sporları Topluluğu üyesi Furkan Çeltik, "Hocamızla birlikte gerçekleştirdiğimiz sualtı dalışında Hıdırellez nedeniyle denize atılan kağıtları gördük. Dileklerde genelde ev, araba üzerineydi. Bazıları da bu dileklerini resmederek yapmış. Bu kağıtlar deniz ekosistemine ve çevreye zarar veriyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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