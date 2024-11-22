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Antalya'da Heyelan: 2 Katlı Ev Hasar Gördü

Antalya'da Heyelan: 2 Katlı Ev Hasar Gördü
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Serik ilçesinde meydana gelen kuvvetli yağış sonrası oluşan heyelan, bir evin kapısına kaya parçası çarparak hasara neden oldu. Mahsur kalan aile yardım istedi.

Antalya'nın Serik ilçesinde kuvvetli yağışın etkisiyle oluşan heyelanda kaya parçası, 2 katlı bir eve çarparak hasara neden oldu.

Merkez Mahallesi Seyir Tepesi mevkiinde saat 04.00 sıralarında aşırı yağış nedeniyle heyelan oluştu. Kayan kaya parçası, tepenin yanındaki 2 katlı bir evin kapısına çarptı.

Hasar oluşan evde mahsur kalan Burcu-Şevket Kuşçu çifti, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Ev sakinlerinden Şevket Kuşçu, gece boyunca yağışın etkili olduğunu söyledi.

Gece bir sarsıntıyla uyandıklarını anlatan Kuşçu, "Sabaha karşı büyük bir gürültü oldu. Deprem oluyor sandık. Kapıyı açtığımızda büyük bir kaya parçasını gördük. Tepeden kopan kaya, evin kapısını kapatmıştı. Evin arka kısmında da hasar oluştu. İtfaiye ekiplerinden yardım istedik. Taşın kaldırılmasını bekliyoruz." dedi.

Eşi Burcu Kuşçu da kayanın evin kapısını kapatması nedeniyle çocuklarının okula, kendilerinin de işe gidemediğini belirtti.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel
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