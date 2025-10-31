Haberler

Antalya'da Hemşire Sevcan Demir Sakman'ın Cinayet Davasında Tanıklar Dinlenildi

Antalya'da 2 ay önce meslektaşı Halit Can Sakman tarafından öldürülen hemşire Sevcan Demir Sakman'ın cinayet davasında, tanıklar olay günü yaşananları anlattı. Sanığın akıl sağlığının kontrolü için rapor bekleniyor.

Antalya'da 2 ay önce evlendiği meslektaşı hemşire Sevcan Demir Sakman'ı öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Halil Can Sakman, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Hidayet E. olay günü iş yerindeyken sanığın kendisini görüntülü olarak aradığını belirterek "Telefonu bir açtım. Her yer kan içindeydi. Olayın şokuyla, 'Sen ne yapıyorsun?' dedim. Sevcan'ı yerde kanlar içinde gördüm. Sanığın tişörtü belden yukarıya kadar kandı. Hemen 112'yi arayarak adresi tarif etmeye çalıştım. Daha sonra sanık Halit Can Sakman beni normal hattan arayarak 'Sevcan uyanmıyor.' dedi. Sonra telefonda polis seslerini duydum. Sevcan'a olanları haberlerden öğrendim." dedi.

Tanık Sevgi B. ise sanığın, ablasının oğlu olduğunu ifade ederek olay günü ablasının kendisini ağlayarak aradığını söyledi.

Hemen Halit Can Sakman'ı aradığını, sanığın telefonu ilk aramalarında açmadığını, sonraki aramasında ise açtığını dile getiren Sevgi B. "Sesi nefes nefese geliyordu. 'Teyze hemen ambulansı ara.' dedi. Eşimi arayıp Antalya'ya gideceğimizi söyledim. Eşimi de alarak Antalya'ya doğru yola çıktık. Yoldayken, sanığın tekrar aradığımda telefonu bir polis memuru açtı. 'Bir an önce buraya gelseniz iyi olur' dedi. Eve gittiğimizde her yer polis doluydu. Orada olayı öğrendik." diye konuştu.

"Olay nedeniyle pişmanım"

Baba Güney Demir, kızının çok kötü bir şekilde öldürüldüğünü belirterek sanığın en üst sınırdan cezalanmasını istediğini kaydetti.

Müşteki avukatları da sanığın kullanılan kesici aletlerin olaydan önce satın aldığını öne sürerek cinayetin tasarlanarak gerçekleştirildiğini iddia ettiler.

Duruşmada savunma yapan sanık Sakman ise olayda kullanılan bıçak ve satırın yer aldığı bıçak setinin hediye olarak geldiğini, hediye eden arkadaşının tanık olarak dinlenmesini talep ederek "Olay nedeniyle pişmanım. Tahliyemi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, İstanbul Adli Tıp Kurumundan sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair raporun beklenmesi ve dinlenemeyen tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Kentteki özel hastanede hemşire olarak çalışan Sevcan Demir Sakman ile yine aynı hastanede hemşire olarak görev yapan eşi Halit Can Sakman arasında Kepez ilçesi Gazi Mahallesi'nde 9 Mart 2025'te tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Halit Can Sakman, eşini bıçak ve satırla öldürmüştü.

Olayda kendisi de bıçakla yaralanan Halit Can Sakman, tedavisinin ardından tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Sinan Özmüş - Güncel
