Antalya kara yollarında gerçekleştirilen denetimlerde, emniyet kemeri, radar, yük ve yolcu taşımacılığı, kırmızı ışık denetimi, hatalı sollama gibi konularda helikopter ve drone destekli denetim yapıldı. 3162 sürücüye çeşitli ihlallerden dolayı para cezası uygulandı. Ayrıca 336 yol kullanıcısına eğitim verildi.

Antalya'da helikopter ve drone destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince, Antalya kara yollarında emniyet kemeri, radar, yük ve yolcu taşımacılığı, kırmızı ışık denetimi, hatalı sollama gibi konularda helikopter ve drone destekli denetim yapıldı.

12-18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen denetimlerde 3162 sürücüye çeşitli ihlallerden dolayı para cezası uygulandı.

Ayrıca Yaşam Tüneli Eğitim Çadırında da 105 araç sürücüsü ve 231 yolcu olmak üzere toplamda 336 yol kullanıcısına eğitim verildi.