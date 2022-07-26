Antalya'da helikopter ve drone destekli trafik denetimi yapıldı

Antalya'da helikopter ve drone destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince, Antalya kara yollarında emniyet kemeri, radar, yük ve yolcu taşımacılığı, kırmızı ışık denetimi, hatalı sollama gibi konularda helikopter ve drone destekli denetim yapıldı.

18-25 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen denetimlerde 1509 sürücüye çeşitli ihlallerden dolayı para cezası uygulandı.

Ayrıca Yaşam Tüneli Eğitim Çadırı'nda da 140 araç sürücüsü ve 717 yolcu olmak üzere toplamda 857 yol kullanıcısına eğitim verildi.