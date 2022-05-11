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Antalya'da helikopter ve drone destekli trafik denetimi yapıldı

AA - Tahsin Küçükkaraca - Güncel
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Antalya'da helikopter ve drone destekli trafik denetimi yapıldı

Antalya'da helikopter ve drone destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

ANTALYA (AA) - Antalya'da helikopter ve drone destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince, Antalya kara yollarında helikopter ve drone destekli sürücülerde algılanan yakalanma riski duygusunun sürekli ve üst düzeyde tutulabilmesi için 29 Nisan-9 Mayıs'ta denetimler yapıldı.

Denetimler sonucu 1159 sürücüye çeşitli ihlallerden dolayı para cezası uygulandı.

Ayrıca Yaşam Tüneli Eğitim Çadırı'nda da 245 araç sürücüsü ve 1398 yolcu olmak üzere toplamda 1643 yol kullanıcısına eğitim verildi.

AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme, Antalya, Drone, Güncel, Haberler

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