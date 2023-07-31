Antalya'da Helikopter ve Dron Destekli Trafik Kontrolleri Devam Ediyor

Antalya'da trafik ekipleri, helikopter ve dron destekli trafik kontrollerine devam ediyor. Son bir haftada yapılan denetimlerde birçok konuda cezai işlem uygulandı.

Antalya'da trafik ekipleri, helikopter ve dron destekli trafik kontrollerine devam ediyor.

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada kentin birçok noktasında farklı saatlerde emniyet kemeri, radar, alkollü araç kullanma, hatalı sollama gibi konularda denetimler gerçekleştirdi. Helikopter ve dron destekli kontrollerde 54 sürücüye, radarla hız denetimi kapsamında 337 sürücüye idari para cezası uygulandı.

Alkollü araç kullanma denetiminde 3 bin 308, motosiklet denetiminde 564 sürücü ile yük taşımacılığı yapan 8 bin 86 araç, şehirlerarası ve şehir içi toplu taşımacılık yapan 1272 araç ve emniyet kemeri denetiminde de 5 bin 646 araç sürücüsü kontrolden geçirildi.

Huzur ve güvenliği sağlamaya yönelik denetimlerin aralıksız devam edeceği kaydedildi.