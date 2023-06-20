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Antalya'da Helikopter ve Dron Destekli Trafik Denetiminde 2 Bin 395 Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı

Antalya'da Helikopter ve Dron Destekli Trafik Denetiminde 2 Bin 395 Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı

Güncel Haberler

Antalya'da helikopter ve dron destekli trafik denetiminde 2 bin 395 sürücüye cezai işlem uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 12-18 Haziran tarihlerinde farklı saatlerde helikopter ve dron destekli emniyet kemeri, radar, alkol, yük ve yolcu taşımacılığı, ışık ihlali, hatalı sollama konularında denetim yapıldı. Kentin birçok noktasında geniş kapsamlı gerçekleştirilen denetimlerde 2 bin 395 sürücüye para cezası verildi. Ayrıca, Yaşam Tüneli Eğitim Çadırı'nda ise 336 kişi trafik kuralları hakkında bilgilendirildi.

Antalya'da helikopter ve dron destekli trafik denetiminde 2 bin 395 sürücüye cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 12-18 Haziran tarihlerinde farklı saatlerde helikopter ve dron destekli emniyet kemeri, radar, alkol, yük ve yolcu taşımacılığı, ışık ihlali, hatalı sollama konularında denetim yapıldı.

Kentin birçok noktasında geniş kapsamlı gerçekleştirilen denetimlerde 2 bin 395 sürücüye para cezası verildi.

Ayrıca, Yaşam Tüneli Eğitim Çadırı'nda ise 336 kişi trafik kuralları hakkında bilgilendirildi.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Antalya Güncel Haberler

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