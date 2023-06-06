Antalya'da Helikopter ve Dron Destekli Trafik Denetimi Yapıldı

Antalya'da helikopter-dron destekli emniyet kemeri, radar, alkol, yük ve yolcu taşımacılığı, ışık ve hatalı sollama denetimleri gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde trafik kurallarına uymayan sürücülere ceza kesildi.

Antalya Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince helikopter ve dron destekli trafik kontrolü gerçekleştirildi. Antalya İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgilere göre 29 Mayıs-5 Haziran tarihleri arasında farklı saatlerde trafik ekiplerince havadan helikopter ve dron destekli emniyet kemeri, radar, alkol, yük ve yolcu taşımacılığı, ışık, hatalı sollama gibi konularda denetim yapıldı. Trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla denetim faaliyetlerinin etkin bir şekilde devam edeceğinin belirtildiği açıklamada, özellikle sürücülerde denetim duygusunun üst düzeyde tutulmasının hedeflendiği belirtildi.

Antalya'nın birçok noktasında gerçekleştirilen trafik denetlemelerinde eksiği görülen araç ve sürücülerine cezai işlem uygulanırken, sürücüler, trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıldı. Antalya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada havadan helikopter ve dron ile yapılan denetimlerin de devam ettiği bilgisi verildi.

Gerçekleştirilen denetimler sonucu; helikopter-dron denetiminde 86 sürücüye, yük taşıyan araçların denetimi çerçevesinde 272 araç denetlenerek 39 sürücüye, radarla hız denetiminde ise 476 sürücüye trafik idari para cezası uygulandı. Ayrıca, Yaşam Tüneli Eğitim Çadırı'nda 140 araç ve 165 yolcu olmak üzere toplam 305 yol kullanıcısına eğitim verildi. - ANTALYA