Antalya'da helikopter ve dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi

Antalya'da helikopter ve dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince, Antalya kara yollarında emniyet kemeri, radar, yük ve yolcu taşımacılığı, kırmızı ışık ihlali, hatalı sollama gibi konularda helikopter ve dron destekli denetim yapıldı.

Son 2 haftada gerçekleştirilen denetimlerde 26 bin 354 araç ve sürücüsüne para cezası uygulandı.

Ayrıca trafik birimlerince 7 bin 836 yol kullanıcısına eğitim verildi.