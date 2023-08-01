Antalya'da İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri tarafından helikopter ve dron destekli trafik denetimi yapıldı. Denetimlerde 804 sürücüye ceza uygulandı ve 219 yol kullanıcısına eğitim verildi.

Antalya'da helikopter ve dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince, Antalya kara yollarında emniyet kemeri, radar, yük ve yolcu taşımacılığı, kırmızı ışık denetimi, hatalı sollama gibi konularda helikopter ve dron destekli denetim yapıldı.

17-30 Temmuz'da gerçekleştirilen denetimlerde 804 sürücüye çeşitli ihlallerden dolayı para cezası uygulandı.

Ayrıca Yaşam Tüneli Eğitim Çadırında da 62 araç sürücüsü ve 157 yolcu olmak üzere toplamda 219 yol kullanıcısına eğitim verildi.