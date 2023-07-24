Antalya'da İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri tarafından helikopter ve dron destekli olarak emniyet kemeri, hız ihlali, alkol, cep telefonu kullanımı, kırmızı ışık denetimi ve hatalı sollama gibi konularda trafik denetimi yapıldı. Denetimler sonucunda 413 sürücüye para cezası uygulandı ve 219 yol kullanıcısına eğitim verildi.

Antalya'da helikopter ve dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince, Antalya kara yollarında emniyet kemeri, hız ihlali, alkol, seyir halinde cep telefonu kullanımı, kırmızı ışık denetimi ve hatalı sollama gibi konularda helikopter ve dron destekli denetim yapıldı.

17-23 Temmuz'da gerçekleştirilen denetimlerde 413 sürücüye çeşitli ihlallerden dolayı para cezası uygulandı.

Ayrıca Yaşam Tüneli Eğitim Çadırında da 62 araç sürücüsü ve 157 yolcu olmak üzere toplamda 219 yol kullanıcısına eğitim verildi.