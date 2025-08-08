Antalya'da Helikopter ve Dron Destekli Trafik Denetimi
Antalya'da polis ekipleri, sürücülerin yakalanma riskini artırmak amacıyla helikopter ve dron destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde 16 bin 541 sürücüye cezai işlem uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince, sürücülerde algılanan yakalanma riski duygusunun sürekli ve üst düzeyde tutulabilmesi için otoyollarda ve şehirlerarası kara yollarında ihlallerin önlenmesine yönelik helikopter ve dron destekli denetim yapıldı.
Denetimlerde, 16 bin 541 sürücüye cezai işlem uygulandı.
Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel