Antalya'da Helikopter ve Dron Destekli Trafik Denetimi

Antalya'da, polis ekipleri helikopter ve dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince, sürücülerde algılanan yakalanma riski duygusunun sürekli ve üst düzeyde tutulabilmesi için otoyollarda ve şehirlerarası kara yollarında ihlallerin önlenmesine yönelik helikopter ve dron destekli denetim yapıldı.

Denetimlerde, 16 bin 541 sürücüye cezai işlem uygulandı.