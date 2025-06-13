Antalya'da Helikopter ve Dron Destekli Trafik Denetimi

Antalya'da Helikopter ve Dron Destekli Trafik Denetimi
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Antalya'da gerçekleştirilen helikopter ve dron destekli trafik denetimlerinde, son iki haftada 35 bin 543 sürücüye para cezası uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü, sürücülerin yakalanma riski duygusunu artırmayı hedefliyor.

Antalya'da, polis ekipleri helikopter ve dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince, sürücülerde algılanan yakalanma riski duygusunun sürekli ve üst düzeyde tutulabilmesi için otoyollarda ve şehirlerarası kara yollarında ihlallerin önlenmesine yönelik son iki haftada helikopter ve dron destekli denetim yapıldı.

Denetimlerde, 35 bin 543 sürücüye çeşitli ihlallerden para cezası uygulandı.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel
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