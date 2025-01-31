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Antalya'da Helikopter ve Dron Destekli Trafik Denetimi

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Antalya'da emniyet kemeri, radar, kırmızı ışık ihlali gibi konularda helikopter ve dron ile trafik denetimi yapıldı. Son bir haftada 61 bin 387 araç kontrol edildi, 16 bin 518 ceza uygulandı.

Antalya'da helikopter ve dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince, Antalya kara yollarında emniyet kemeri, radar, yük ve yolcu taşımacılığı, kırmızı ışık ihlali, hatalı sollama gibi konularda helikopter ve dron destekli denetim yapıldı.

Son bir haftada gerçekleştirilen denetimlerde, 61 bin 387 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, 16 bin 518 araç ve sürücüye idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel
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