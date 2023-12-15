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Antalya'da Helikopter ve Dron Destekli Trafik Denetimi

15 Aralık 2023 16:13 Güncelleme: 16:15 Abone Ol

Antalya'da İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri tarafından helikopter ve dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde emniyet kemeri, radar, yük ve yolcu taşımacılığı, kırmızı ışık denetimi, hatalı sollama gibi konular üzerinde duruldu. Bir hafta süren denetimlerde 355 sürücüye çeşitli ihlallerden dolayı para cezası kesildi.