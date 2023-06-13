Antalya'da Helikopter ve Dron Destekli Trafik Denetimi
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Antalya kara yollarında emniyet kemeri, radar, yük ve yolcu taşımacılığı, kırmızı ışık denetimi, hatalı sollama gibi konularda helikopter ve dron destekli denetim yapıldı. 7-12 Haziran'da gerçekleştirilen denetimlerde 35 sürücüye çeşitli ihlallerden dolayı para cezası uygulandı. Ayrıca Yaşam Tüneli Eğitim Çadırı'nda da 70 araç sürücüsü ve 158 yolcu olmak üzere toplamda 228 yol kullanıcısına eğitim verildi.
Antalya'da helikopter ve dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince, Antalya kara yollarında emniyet kemeri, radar, yük ve yolcu taşımacılığı, kırmızı ışık denetimi, hatalı sollama gibi konularda helikopter ve dron destekli denetim yapıldı.
7-12 Haziran'da gerçekleştirilen denetimlerde 35 sürücüye çeşitli ihlallerden dolayı para cezası uygulandı.
Ayrıca Yaşam Tüneli Eğitim Çadırı'nda da 70 araç sürücüsü ve 158 yolcu olmak üzere toplamda 228 yol kullanıcısına eğitim verildi.