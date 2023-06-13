Antalya'da Helikopter ve Dron Destekli Trafik Denetimi

Antalya kara yollarında emniyet kemeri, radar, yük ve yolcu taşımacılığı, kırmızı ışık denetimi, hatalı sollama gibi konularda helikopter ve dron destekli denetim yapıldı. 7-12 Haziran'da gerçekleştirilen denetimlerde 35 sürücüye çeşitli ihlallerden dolayı para cezası uygulandı. Ayrıca Yaşam Tüneli Eğitim Çadırı'nda da 70 araç sürücüsü ve 158 yolcu olmak üzere toplamda 228 yol kullanıcısına eğitim verildi.