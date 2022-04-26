Antalya'da helikopter ve dron destekli trafik denetimi
AA - Hatice Özdemir Tosun - Güncel
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Antalya'da havadan ve karadan gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 1169 sürücüye para cezası uygulandı.
Antalya'da havadan ve karadan gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 1169 sürücüye para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, kara yollarında trafik güvenliğini sağlamak amacıyla emniyet kemeri, radar, alkol, ışık ve hatalı sollamaya yönelik 18 - 25 Nisan tarihlerinde trafik denetimleri gerçekleştirildi.
Helikopter ve dron destekli yapılan denetimlerde, 1169 sürücüye idari para cezası uygulandı.
Ayrıca "Yaşam Tüneli Eğitim Çadırı"nda 390 sürücüye trafik kuralları konusunda eğitim verildi. Denetimlerin devam edeceği bildirildi.
AA / Hatice Özdemir Tosun - Güncel