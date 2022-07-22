Hayvan otlatma kavgasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Haberler

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Hayvan otlatma kavgasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

AA - Servet Tümer - Güncel
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Antalya'nın Serik ilçesinde hayvan otlatma meselesi nedeniyle çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde hayvan otlatma meselesi nedeniyle çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Gedik Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Mustafa G. ile Veli ve oğlu Ömür K. arasında hayvan otlatma meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa G, yanındaki av tüfeğiyle baba ile oğluna ateş etti. Yaralanan Ömür K. de Mustafa G'yi göğsünden bıçakladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Veli K'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ömür K. ile Mustafa G, Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mustafa G. de burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, mahallede ve Serik Devlet Hastanesi önünde güvenlik önlemi aldı.

AA / Servet Tümer - Güncel

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