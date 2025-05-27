Antalya'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri Düzenlendi

Antalya'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri Düzenlendi
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Antalya'da Serik Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin yıl boyunca yaptığı eserlerin sergilendiği 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' etkinlikleri gerçekleştirildi. Programda kursiyerlerin başarıları ve eğitim faaliyetleri ön plana çıktı.

Antalya'da "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında Serik Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin yıl boyunca yaptıkları ürünler sergilendi.

İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdür Vekili Bülent Okudan, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programdaki konuşmasında, hayat boyu öğrenme faaliyetlerinin örgün eğitim dışında kişilerin hayatı boyunca katıldığı her türlü öğrenme etkinliklerini kapsadığını belirtti.

Okudan, toplumsal gelişim ve istihdam öncelikli bir yaklaşımla açılan kursların, bireylerin bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirerek, hayat boyu öğrenme kültürünün geliştirilmesi, tanıtılması ve yaygınlaştırılmasını amaçladığını vurguladı.

Konuşmaların ardından program müzik dinletisiyle devam etti.

Programda, ortaokul ve liseyi açıktan bitirip Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce düzenlenen İngilizce A1 ve A2 kurslarına başarıyla tamamlayan 64 yaşındaki kursiyer Şehriban Özdoğancı'ya belgesi Serik Kaymakamı Cemal Şahin tarafından verildi.

Tören sonrası açılışı yapılan sergide, kursiyerlerin yıl boyunca el emeğiyle ürettikleri ürünler, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Açılışa Kaymakam Şahin'in yanı sıra Serik Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yıldırım, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel
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