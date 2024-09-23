Üye Girişi
Haberler

Antalya'da Havaya Ateş Açan 2 Kişi 3 Yaralıya Sebep Oldu

Antalya'da Havaya Ateş Açan 2 Kişi 3 Yaralıya Sebep Oldu
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde husumetlilerin evinin önüne giden iki kişi, tabanca ve pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Açılan ateş sonucu 3 kişi yaralanırken, olayla ilgili 3 şüpheli yakalandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

ANTALYA'da husumetlilerinin evinin önüne giden 2 kişi, yanlarında getirdikleri tabanca ve pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği sokaktaki 3 kişi yaralandı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Yeşildere Mahallesi 1169 sokak üzerinde meydana geldi. Seyfi K. ve Devran S., husumetli oldukları kişinin evinin önüne giderek, tabanca ve pompalı tüfekle havaya ateş açtı. İkili, kısa süre sonra motosikletleri ile sokaktan uzaklaştı. Silah seslerini duyan mahalleli, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sırtına saçma isabet eden Fadime S. ve Adile P. kendi imkanlarıyla hastaneye geçerken, yüzüne saçma isabet eden Okan S.'ye sağlık ekipleri ilk müdahaleyi ambulansta yaptı. Saçma parçacıkları yüzüne saplanan Okan S., Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

1 OTOMOBİL DELİK DEŞİK OLDU

Olay esnasında evlerine gittikleri sırada aynı sokaktan 66 KP 650 plakalı otomobilleriyle geçen sürücü Ercan S. ve otomobilde bulunan eşi Hasret S. de mermilerin hedefi oldu. Silah seslerini duyarak, evlerine doğru manevrada bulunan sürücü ve eşi, kendilerini kurtarırken otomobilleri delik deşik oldu. Otomobilin arka camında 8 isabet olduğu tespit edilirken, arka koltukta ve bagajda 2 kovan bulundu.

'CANIMIZI ZOR KURTARDIK'

Otomobilde bulunan Hasret S. "Evet canımızı zor kurtardık, eşimle beraber geziyorduk. Fark ettik ki mermi yağmaya başladı. Allahtan arabada bebeğimiz yoktu, maddi hasarımız çok fazla. Arka tarafta koltukta kovanlar var. Boyum ufak olduğu için hemen eğildim, o yüzden mermiler bana gelmedi" diye konuştu.

3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Muratpaşa Suç Araştırma ve Zeyinköy Alan Denetimi ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü çalışmalarda, olayda suç aleti olarak kullanıldığı düşünülen 1 adet tabanca ve 1 adet otomatik pompalı tüfek ele geçirildi. Olayın şüphelileri Seyfi K., Devran S. ve olay yeri inceleme ekiplerinin pompalı tüfekte parmak izini tespit ettiği şüpheli Nadir K. yakalanarak gözaltına alındı. Ekiplerin olayla ilgili detaylı araştırmaları devam ediyor.

Haber - Kamera: Tunahan KIR/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yaralanma Muratpaşa Politika 3-sayfa Antalya Güncel Suç

Bursa'da eğitim uçağı düştü! 2 pilot hayatını kaybetti

Eğitim uçağı düştü! 2 pilot hayatını kaybetti

 Ümraniye'de operasyon sırasında silahlı saldırı: 1 kadın polis şehit oldu, biri polis 2 kişi yaralandı

Hırsızlık operasyonunda arbede! Kadın polis şehit oldu, biri polis 2 kişi yaralandı

 Ümraniye'de kadın polisin vurulduğu anlar kamerada! Belindeki silahı kapıp art arda ateşlemiş

Kadın polisin şehit olduğu saldırı kamerada! Belindeki silahı kapıp art arda ateşlemiş
'Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?' anketi! Aradaki farkı görenler büyük şaşkınlık içerisinde

Anket yapıldı, aradaki farkı görenler büyük şaşkınlık içerisinde
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BİM AKTÜEL KATALOĞU (24 EYLÜL) Bim'de hangi ürünler var? 24 Eylül Salı günü Bim'e hangi ürünler gelecek? GELİNİM MUTFAKTA 23 EYLÜL 2024 CANLI İZLE Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı? Üniversiteler ne zaman açılıyor 2024? Üniversitelerin akademik takvimi açıklandı mı? Özlem Savaş kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Özlem Savaş kaç yaşında, nereli? Özlem Savaş biyografisi! Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 23 Eylül döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Müsavat Dervişoğlu kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Müsavat Dervişoğlu kaç yaşında, nereli? Müsavat Dervişoğlu biyografisi! Bursa'da eğitim uçağı düştü! Bursa'da ne oldu? Pilotlar yaralı mı, öldü mü? Türkiye'de kış saati uygulaması başlayacak mı? Türkiye'de saatler ne zaman geri alınacak 2024? Güzel Aşklar Diyarı dizisi nerede çekiliyor? Güzel Aşklar Diyarı dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? 23 Eylül hangi burç? 23 Eylül'de doğanlar hangi burç oluyor? 23 Eylül Başak mı Terazi mi? AJAX- BEŞİKTAŞ maçı ne zaman? Ajax- Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });