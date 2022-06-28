Antalya'da havadan yapılan denetimlerde 414 sürücüye ceza uygulandı Antalya'da havadan yapılan trafik denetimlerinde 414 sürücüye idari para cezası kesildi. Antalya'da havadan yapılan trafik denetimlerinde 414 sürücüye idari para cezası kesildi. İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince bir hafta boyunca farklı saatlerde helikopter ve drone eşliğinde emniyet kemeri, radar, alkol, kırmızı ışık, hatalı sollama gibi konularda denetimler gerçekleştirildi. Kentin birçok noktasında geniş kapsamlı gerçekleştirilen havadan denetimlerde kural ihlali yaptığı tespit edilen 414 sürücüye idari ceza kesildi. Radarla hız denetiminde ise 1590 sürücüye para cezası uygulandı. Öte yandan, "Yaşam Tüneli Eğitim Çadırı"nda 105 sürücü ve 684 yolcu olmak üzere toplam 789 yol kullanıcısına eğitim verildi. AA / Gülsem Adam - Güncel Emniyet Müdürlüğü Antalya Güncel Haberler

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