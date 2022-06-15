Havadan ve karadan trafik denetimlerinde 758 sürücüye ceza yazıldı Antalya'da havadan ve karadan yapılan trafik denetimlerinde, kurallara uymadıkları tespit edilen 758 sürücüye para cezası kesildi. Antalya'da havadan ve karadan yapılan trafik denetimlerinde, kurallara uymadıkları tespit edilen 758 sürücüye para cezası kesildi. İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince, helikopter ve dron destekli, otoyollarda ve şehirlerarası kara yollarında ihlallerin önlenmesine yönelik 7-13 Haziran'da denetim gerçekleştirildi. Kontrollerde, 758 sürücüye para cezası uygulandı. Ayrıca, "Yaşam Tüneli Eğitim Çadırı"nda 175 araç ve 955 yolcu olmak üzere 1130 yol kullanıcısına eğitim verildi. Trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerin yoğun şekilde devam edeceği bildirildi. AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel Güncel Haberler

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