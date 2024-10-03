Antalya'da Havadan Trafik Denetimleri Devam Ediyor
Antalya İl Jandarma Komutanlığı, kazaları önlemek amacıyla havadan trafik denetimleri yaparak 137 aracı kontrol etti ve 38 sürücüye toplamda 49 bin 958 lira ceza kesti.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, havadan trafik denetimlerine devam ediyor.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kazalarda ölüm ve yaralanmaları önlemek amacıyla şehir merkezi ve ilçelerinde havadan cayrokopter ile denetimler gerçekleştirdi.
Denetimlerde 137 araç kontrol edilirken 38 sürücüye toplamda, 49 bin 958 lira para cezası uygulandı.