Antalya'da Havadan Trafik Denetimleri Devam Ediyor

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, havadan trafik denetimlerine devam ediyor.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kazalarda ölüm ve yaralanmaları önlemek amacıyla şehir merkezi ve ilçelerinde havadan cayrokopter ile denetimler gerçekleştirdi.

Denetimlerde 137 araç kontrol edilirken 38 sürücüye toplamda, 49 bin 958 lira para cezası uygulandı.