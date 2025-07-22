Antalya’da Hava Sıcaklıkları Rekora Yaklaşıyor

HAVA sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyreden Antalya'da hissedilen sıcaklık 44,4 dereceye ulaştı. Cuma günü tahmin edilen sıcaklığın 45 dereceyi bulması bekleniyor.

Antalya'da yaz sıcakları etkisini artırırken termometreler 37,5 dereceyi gösterdi. Nem oranının yüzde 50 seviyesini aşmasıyla hissedilen sıcaklık 44,4 dereceye kadar çıktı. Güneşin yakıcı etkisinden korunmak isteyen turistler şapka ve şemsiyelerle gölgelenirken, Antalyalılar mini fanlarla serinlemeye çalıştı.

Konyaaltı Sahili'nde sabah saatlerinden itibaren yoğunluk oluştu. Plajlarda şemsiye altlarını tercih eden tatilciler, zaman zaman denize girerek serinlemeye çalıştı. Cadde ve sokaklarda ise bunaltıcı hava nedeniyle insan yoğunluğu azaldı. Kent merkezinde bazı vatandaşlar, el tipi mini fanlarla dolaşarak sıcak havayla baş etmeye çalıştı. Antalya'nın simge noktalarındaki süs havuzları ise kumruların serinleme noktası oldu. Uzmanlar, özellikle öğle saatlerinde güneş altında uzun süre kalınmaması konusunda uyarılarda bulundu.

REKOR EGALE OLACAK

Meteoroloji verilerine göre temmuz ayı ortama sıcaklığı 28,4 derece olan Antalya'da 'çok sıcak hava' cumartesiye kadar sürecek. Kentte yarın sıcaklığın 42, perşembe 43, cuma günü ise 45 dereceye çıkması bekleniyor.Meteoroloji verilerine göre, 1930 yılından sonra temmuz ayının en sıcak günü, 6 Temmuz 2020'de 45 derece olarak ölçülmüştü. Cuma günü tahmin edilen sıcaklığın gerçekleşmesiyle Antalya'da temmuz ayı 'en sıcak' günü rekoru egale olacak.

Haber: Tolga YILDIRIM-İrem GÜNEYBAZ-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,