Antalya'da Hava Sıcaklığı 43 Dereceyi Aştı, Tatilciler Sahillere Akın Etti

ANTALYA'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı 43 dereceyi aşınca yerli ve yabancı tatilciler soluğu sahillerde aldı. Tatilciler, su sıcaklığı 31 derece ölçülen denizde serinlik aradı.

Kentte öğle saatlerinde hava sıcaklığı 43 dereceyi aşarken, nem oranı yüzde 15 ölçüldü. Kentteki bazı termometreler ise 46 dereceyi gösterdi. Sıcaktan bunalan kent sakinleri ve turistler, 31 derece sıcaklıktaki denize girerek serinlemeye çalıştı. Kentte sahillerde yoğunluk yaşanırken, sıcak esen rüzgar deniz kenarında bile nefes almayı zorlaştırdı. Konyaaltı Sahili'nde bazıları plaj şemsiyelerinin gölgesinde güneşten korunurken, kimileri park ve bahçelerde vakit geçirdi. Bazıları ise tehlikeli olmasına rağmen sahile yakın kayalıklardan atlayarak, denize girdi.Meteoroloji verilerine göre Antalya'da hava sıcaklıklarının hafta boyunca yüksek seyretmesi bekleniyor. Sıcaklığın pazartesi 36, salı 37, çarşamba 37, perşembe 36, cuma günü ise 43 derece olması tahmin ediliyor.Uzmanlar, özellikle öğle saatlerinde güneş altında uzun süre kalınmaması konusunda uyarılarını yineledi.

Haber: İrem GÜNEYBAZ - Kamera: Mehmet YILMAZ/ANTALYA -