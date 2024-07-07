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Antalya'da Hava Sıcaklığı 41 Dereceye Ulaştı

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Antalya'da hava sıcaklığı 41 dereceye kadar ulaşırken, Konyaaltı Sahili tatilcilerle doldu.

ANTALYA'da hava sıcaklığı 41 dereceye kadar ulaşırken, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili doldu.

Hava sıcaklığının gün ortasında 41 dereceyi bulduğu Antalya'da nem oranı yüzde 23, deniz suyu sıcaklığı 29,5 derece ölçüldü. Sıcaktan bunalan yerli ve yabancı tatilciler de Konyaaltı Sahili'ni doldurdu. Sahile gelenlerden bazıları denizde yüzüp, dalış ve kürek sörfü yaparken, bazıları da güneşlenmenin yanı sıra gölgede denizi izlemeyi tercih etti. Çocuklarıyla beraber sahile gelen aileler, denizin içinde oynayıp eğlendi.

KAYALIK MANZARASI DEĞİŞMİYOR

Hemen hemen her sene rastlanan kayalık üzerinden denize atlayışlar, bu yıl da değişmedi. Konyaaltı Sahili'ne varyant tarafından giriş yapıldığında hemen falezlerin altında bulunan 6 metrelik kayaya çıkanlar, tehlikeye aldırış etmeden kendilerini suya bıraktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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