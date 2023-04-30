Antalya'da Hasyurt Tarım Fuar'ı sona erdi

Antalya'nın Finike ilçesinde bu yıl 26'ncısı düzenlenen Hasyurt Tarım Fuarı sona erdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Finike Belediyesinin tarım alanında çalışmalarını yürüten paydaşların işbirliğinde düzenlenen fuar, üretici, çiftçi ve zirai firmaları buluşturdu.

Finike, Kumluca, Korkuteli, Kaş, Demre ve Elmalı ilçelerinden katılan çiftçi aileler, "Çiftçi Aileler Yarışıyor Programı"nda birinci olmak için mücadele etti.

Yarışmada dereceye giren çiftçilere ödülleri verildi.

Fuarda düzenlenen çekilişte ise 7 çiftçiye, 15 bin 150 domates ve biber fidesi, 20 çiftçiye 200 litre gübre, 16 çiftçiye 16 dönümlük malç ve solarizasyon örtüsü, 6 çiftçiye birer kovan bombus arısı hediye edildi.