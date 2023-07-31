Antalya'da Hastane Önünde Silahlı Kavga: 1 Tutuklama

Antalya'da, hastane önünde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı. Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya karışan 5 şüpheliyi yakaladı. Operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Tutuklanan şüpheli diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Antalya'da, hastane önünde iki grup arasında çıkan ve bir kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karışan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Acil Servis girişi önünde bir kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olaya karıştıkları belirlenen 5 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Operasyonda, 1'i uzun namlulu tüfek olmak üzere 4 tabanca, 3 şarjör, 8 mermi, 17 kartuş ve 6 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 1'i çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanırken diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.