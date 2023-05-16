Üye Girişi
Haberi Paylaş
Antalya'da hareketsiz halde bulunan yaban keçisi tedavi edildi

Antalya'da hareketsiz halde bulunan yaban keçisi tedavi edildi

Güncel Haberler

Antalya'da bitkin halde bulunan yaban keçisi, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

Antalya'da bitkin halde bulunan yaban keçisi, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

İbradı ilçesinde devriye görevi yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğüne bağlı av koruma ve kontrol ekibi, Hallaç mevkisinde hareketsiz halde bir yaban keçisi buldu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde tedavisi ve aşıları yapılan yaban keçisi, yaşam alanına salındı.

Antalya Seçim Sonuçları
Antalya Yerel Seçim Sonuçları 2019
Antalya Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: AA / Süleyman Elçin - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Hisarcık Antalya İbradı Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title