Antalya'da hareket halindeyken alev alan yolcu otobüsü yandı Antalya'da hareket halindeyken motor kısmından alev alan yolcu otobüsü yanarak kullanılamaz hale geldi. Antalya'da hareket halindeyken motor kısmından alev alan yolcu otobüsü yanarak kullanılamaz hale geldi. Alınan bilgiye göre, şoför H.T, Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde arızalanan 01 AHR 480 plakalı yolcu otobüsünü tamir ettirmek için muavinle birlikte sanayiye götürdü. Burada tamiratı yapılan otobüsü kontrol etmek için bir süre tur atan sürücü, terminale girmek için Antalya Bulvarı Otogar Kavşağı'ndaki kırmızı ışıkta beklerken araç motor kısmından alev aldı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede yayılan alevlere müdahale etti. Polis ekipleri de bölgeyi trafiğe kapatarak önlem aldı. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, otobüs kullanılamaz hale geldi. Yangından şoför ve muavin yara almadan kurtuldu. AA / Ayşe Yıldız - Güncel Tragger Antalya Güncel Haberler

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