Antalya'da firari hükümlü yakalandı
AA - Mehmet Çakmak - Güncel
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Antalya'nın Finike ilçesinde hakkında 5 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, yakalandı.
Antalya'nın Finike ilçesinde hakkında 5 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "kasten yaralama, silahlı tehdit ve basit yaralama" suçlarından 5 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan K.G'nin Yuvalı Mahallesi'nde bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
AA / Mehmet Çakmak - Güncel