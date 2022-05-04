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Antalya'da firari hükümlü yakalandı

AA - Mehmet Çakmak - Güncel
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Antalya'da firari hükümlü yakalandı

Antalya'nın Finike ilçesinde hakkında 5 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, yakalandı.

Antalya'nın Finike ilçesinde hakkında 5 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "kasten yaralama, silahlı tehdit ve basit yaralama" suçlarından 5 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan K.G'nin Yuvalı Mahallesi'nde bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

AA / Mehmet Çakmak - Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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