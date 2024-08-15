Antalya'da hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve asayiş ekipleri tarafından aranan 2 kişi yakalandı. Yakalanan kişiler, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu için cezaevine gönderildi.
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.
İlçede Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve asayiş ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Çalışma sonucu düzenlenen operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu için aranan E.Y. ve Ş.B. yakalandı.
Bu kişiler, adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.