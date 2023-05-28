Antalya'da Halk Otobüsü Şoförü, Tartıştığı Otomobil Sürücüsünün Bıçak Çekmesine Maruz Kaldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı halk otobüsünde şoförlük yapan Elçin Güner (48), durağa hatalı park eden otomobil sürücüsü A.T. ile tartıştı.

*- Tartıştığı otomobil sürücüsünün hakaretlerine ve bıçak çekilmesine maruz kalan Güner, karakola giderek şikayetçi oldu.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde yer alan otobüs durağında meydana geldi. KL08 hattıyla sefere çıkan Elçin Güner, durağa park için yanaşacağı esnada 07 APL 486 plakalı otomobil sürücüsü A.T.'nin durakta beklediğini gördü. Güner, bu esnada otomobilin duraktan çıkması için bir kaç kez kornaya bastı. Otomobil şoförü A.T. aracından inerek iddiaya göre otobüs şoförü Elçin Güner ile tartışmaya ve hakaret etmeye başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine yaşanan olaya otobüste bulunan yolcular da karıştı. Bunun üzerine otomobil sürücüsü yanında bulunan bıçağı çıkarttı ve yolculara doğru savurmaya başladı. Bir süre sonra bıçağı cebine koyan sürücü A.T. yolculardan biriyle de yumruklaşmaya varan kavgaya tutuştuktan sonra olay yerinden uzaklaştı. Otobüs şoförü Elçin Güner, durumu polise bildirdi. Kısa sürede bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Güner, otomobil sürücüsünden şikayetçi olduğunu belirtirken, karakola gitti. Polis ekipleri olaya karışan otomobil sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı.

'ŞIMARIKLAŞMA DİYE TEPKİ VERDİ'

Otomobil sürücüsünün durağa girerek yanlış park ettiğini belirtmesine rağmen kendisine hakaretler ettiğini kaydeden 8 yıllık otobüs şoförü Elçin Güner, "Dün KL08 hattında seferdeydim ve çok yoğun bir hat şehrimizde. Öne kadar yolcu doluydu. Işıklar'da Öğretmenevi'nin karşısında cep durak var. Şehir içi otobüslerin park etmesi için olan bir park yeri. İnip binme gerçekleştirilen bir durak, ben de yolcu indirmek için oraya doğru hareket etmek istesem de orada bir otomobil park etmiş haldeydi. Korna çalarak otomobil şoförünü uyardım. Fakat bana 'şımarıklaşma' diye tepki verdi. Ben de kendisine 'Buradan bu şekilde geçemem' dedim. Yanlış park yaptığı konusunda uyarmama rağmen bana hakaretler etmeye başladı. Sonrasında ağza alınmayacak küfürler etti. Yolcular da otomobilini çekmesi konusunda uyardı. Israrla orada durdu ve otomobilini çekmedi" dedi.

'BIÇAKLA ÜZERİME YÜRÜMEYE KALKTI'

Tartışmanın devam etmesi üzerine otomobil sürücüsünün bıçak çektiğini ifade eden Güner, "Bıçakla benim üzerime yürümeye kalktı. Bana çok küfür edince yolculardan bir kaç kişi otomobil şoförüyle yumruklaşmaya varan kavga etti. Çok fazla küfür etti. Bir kadına edilmeyecek küfürlerdi bunlar. Yolcular da çok sinirlendi. Ben 3 çocuk annesiyim. Bunları hak etmiyorum. Emekçiyim. Olayın ardından karakola giderek şikayetçi oldum. Akşama kadar karakolda bulundum ve artık gerisi emniyet ile yargıya kaldı. Otobüste yer alan yolcularda bana yardımcı olacaklarını ve gerekirse ifade verebileceklerini söylediler" diye konuştu.

'BİZİM DE PSİKOLOJİMİZ BOZULDU'

Otobüs şoförleri olarak yaşanan olaylardan dolayı psikolojilerinin bozulduğuna dikkat çeken Elçin Güner, "Biz bu durumlardan çok rahatsızız. Bütün duraklarda arabalar park ediyor. Biz duraklara giremiyoruz. Yanaşamayınca da mecburen yolcuyu alabilmek için ana yol üzerinde durmak zorunda kalıyoruz. Bizim hakkımızı elimizden alıyorlar" dedi. (DHA)