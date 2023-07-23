Antalya'da Halk Otobüsü Şoförü İhtiyacı Afişlerle Duyuruldu

Antalya'da emekli olan veya döviz kazancı nedeniyle farklı işlere geçen halk otobüsü şoförlerinin yerini doldurmak için 150 yeni şoför aranıyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan duyuruda, şoför alımı için afişler asıldı.

ANTALYA'da, EYT yasası ile emekli olan veya döviz kazancı nedeniyle farklı işlere geçiş yapan halk otobüsü şoförlerinin yerini doldurmak için afişlerle şoför aranıyor. Antalya Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanı Nurettin Tonguç, 'Burada şoförler turizm sektöründe daha yüksek ücretler alabiliyor. Özellikle dövizle maaşla almalarından kaynaklı yurtdışına çalışan TIR şoförlüğüne geçiş oluyor" dedi.

Antalya'da, akaryakıta gelen zamların ve asgari ücret artışının ardından 150'ye yakın özel halk otobüsü uzun süredir çalışmıyor. Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşımda aksama yaşanmaması için 60 yeni otobüs alarak hizmete soktu. Son olarak EYT yasasıyla emekliye ayrılan ve farklı iş kollarında çalışmak için işlerini bırakan şoförlerin yerine arayış başladı. Büyükşehir Belediyesi tarafından alımı yapılacak 150 otobüs şoförü için kentin farklı noktalarındaki yaya üst geçitlerine, reklam panolarına 'Antalya Büyükşehir Belediyesi D1-D-E sınıfı ehliyetli 150 şoför alımı yapacaktır' yazılı afişler asıldı. Belediye yeni işe alımlarla şoför eksikliği nedeniyle yaşanan olumsuzlukların önüne geçmek istiyor.

Antalya Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanı Nurettin Tonguç, 'EYT'den erken emekli olup ayrılan çok sayıda şoför arkadaşımız var. Sayıları çok ciddi miktarda. Bu etkenlerden dolayı çalışan sayımızda düşüş oldu. Bu nedenle yeni şoför ihtiyacımızı tabelalarda, billboardlarda belirterek, başvurmalarını istiyoruz. Başvuranları test sürüşüne alıyoruz. Bu şoför eksiği sadece bizde değil esnaf araçlarında da var. Bir an evvel bu eksikliği kapatmaya çalışıyoruz" dedi.

Şoförlerin bazılarının işi bırakıp başka işlere geçiş yaptığını söyleyen Tonguç, 'Akaryakıt fiyatlarında ani artışlar nedeniyle de seferlerde eksiklik yaşıyoruz. Yolcu verilerine bakarak, hangi araç hangi hatta çalışacak diye haftalık planlamalar yapıyoruz. Ancak plana uymayıp ceza yazmamıza rağmen çıkmayan ve gelmeyen esnaf araçları oluyor. Bu şoför eksikliğinden veya araç arızasından kaynaklanıyor. Şoför işini bırakıp başka bir işe geçiyor. Burada şoförler turizm sektöründe daha yüksek ücretler alabiliyor. Özellikle dövizle maaşla almalarından kaynaklı yurtdışına çalışan TIR şoförlüğüne geçiş oluyor" diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de belediyenin Temmuz ayı meclisinde konuyla ilgili, 'Antalya Büyükşehir Belediyemize işin uzmanı E ehliyetli 150 şoför alacağız diyerek, billboardlara çıkıyoruz. Esnafın akaryakıtı, girdisi çıktısı var. Bunlarla ilgili çalışmalar yapacağız. Ulaşımı belediye yapmak zorundadır. Otobüsçüleri mağdur etmeden çalışma yapıyorum. Allah'ın izniyle sizin desteklerinizle otobüsler siyah plakalı olacak, belediye taşıyacak. Bahanesi olamayacak. Antalya sıcağında klima çalışacak. Bunları çözmek için elimden geleni yapacağım. 492 toplu taşıma aracı var. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin son aldığı otobüslerle beraber 303 aracı var. İçerisinde çalışmayan arızalı araçlar da var. Bununla ilgili komisyonlar oluşturulacak. Sizlerin desteğiyle yapacağız" dedi. (DHA)