Antalya'da Halk Otobüsü Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Antalya'da bir halk otobüsünün yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu sürücü yaşamını yitirirken, bir yolcu yaralandı. Kaza sonrası olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Antalya'da halk otobüsünün yol kenarındaki ağaca çarpıp devrilmesi sonucu sürücü öldü, 1 kişi yaralandı.

Sait Avcı (45) idaresindeki 07 BDF 083 plakalı halk otobüsü, Akdeniz Üniversitesi yerleşkesindeki Anadolu Caddesi'nde kontrolden çıkarak önce çöp konteynerine ardından da ağaca çarparak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otobüs sürücüsü Avcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan B.D. ise ekiplerce otobüsten çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Avcı'nın cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel
