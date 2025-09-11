Antalya'da Halk Otobüsü Kaza Yaptı: Şoför Hayatını Kaybetti

ANTALYA'da direksiyon başında fenalaşan Sait Avcı'nın (45) kullandığı halk otobüsü, ağaçlara çarpıp devrildi. Kazada Avcı yaşamını yitirirken, otobüsteki tek yolcu hafif yaralandı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Akdeniz Üniversitesi içerisindeki Ziraat Çiftlik Yolu'nda meydana geldi. 07 BDF 083 plakalı halk otobüsünün şoförü Sait Avcı, direksiyonda fenalaştı. Kontrolün kaybolduğu otobüs, yol kenarındaki ağaçlara ve trafik işaret levhalarına, ardından da 500 metre ilerideki ağaca çarpıp, yan yattı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. Bu sırada vatandaşlar otobüsteki Beycan Demirci'yi araçtan çıkardı. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Demirci, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Demirci'nin hayati tehlikesi olmadığı belirlendi.

Kısa sürede gelen itfaiye ve AFAD ekibi ise otobüste sıkışan Avcı'yı çıkardı. Sağlık ekibi, Sait Avcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekibi ve savcılık incelemesinin ardından Sait Avcı'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Ekiplerin kazayla ilgili incelemesi devam ediyor.