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Antalya'da Halk Otobüslerine Özel Şerit Uygulaması Başladı

Antalya'da Halk Otobüslerine Özel Şerit Uygulaması Başladı
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Antalya'da, halk otobüslerinin trafik yoğunluğundan etkilenmeden ilerleyebilmesi için özel şerit uygulaması hayata geçirildi. Bu uygulama, hatalı parkların engellenmesi ve toplu taşımayı özendirmek amacıyla başlatıldı.

Antalya'da, halk otobüslerinin ana arterlerdeki sağ şeritten yoğunluğa takılmadan ilerleyebilmesi için özel şerit uygulamasına başlandı.

Büyükşehir Belediyesince, trafik yoğunluğunu azaltmak ve toplu taşımayı özendirmek amacıyla çalışma yapıldı.

Ana arterlerdeki sağ şeritlerin hatalı parklar nedeniyle kullanılmaması ve halk otobüslerinin şerit değiştirmek zorunda kalmasına bağlı trafikte yaşanan aksamaların önlenmesi için yeni uygulama hayata geçirildi.

Yeni uygulamayla otobüsler, kendilerine ayrılan ve boyanan ana arterlerdeki sağ şeritten yoğunluğa takılmadan kesintisiz ilerleyebiliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanı Nurettin Şengül, yaptığı açıklamada, sağ şerit uygulamasının ilk etabının başarıyla hayata geçtiğini belirtti.

İlk etap olan Mevlana Kavşağı ile Güllük Kavşağı'na kadarki bölgede tüm otobüslerin sağ şeridi kullanmaya başladığını bildiren Şengül, "Trafikteki diğer araçlar da sağ şeridi kullanabilir ama kesinlikle park etme ve duraklama yapamayacaklar. Alt geçitlerde trafik tıkalı olsa bile otobüsler üst geçitleri kullanarak yollarına devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ayşe Yıldız - Güncel
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