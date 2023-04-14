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Antalya'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Antalya'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Güncel Haberler

Antalya'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalandı.

Antalya'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl jandarma ve Kepez ilçe jandarma komutanlığı ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunanların yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptığı çalışmada, hakkında 37 adet suç kaydı bulunan ve16 yıl 5 ay hapis cezası bulunan H.K. saklanmış olduğu adreste yakalanarak gözaltına alındı. Hükümlü, sevk edildiği adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı Jandarma Antalya Kepez Güncel Haberler

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