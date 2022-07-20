Antalya'da hakkında 31 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Haberler

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Antalya'da hakkında 31 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

AA - Ayşe Yıldız - Güncel
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Antalya'da hakkında 31 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Antalya'da hakkında kesinleşmiş 31 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Antalya'da hakkında kesinleşmiş 31 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, "hırsızlık" suçundan aranan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Düzenlenen operasyonla 31 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan Ö. F. K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

AA / Ayşe Yıldız - Güncel

Aranan Şahıslar Büro Amirliği Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Antalya Güncel Haberler

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