Antalya'da hakkında 31 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
AA - Ayşe Yıldız - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Antalya'da hakkında kesinleşmiş 31 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Antalya'da hakkında kesinleşmiş 31 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, "hırsızlık" suçundan aranan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Düzenlenen operasyonla 31 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan Ö. F. K. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
AA / Ayşe Yıldız - Güncel