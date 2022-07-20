Antalya'da hakkında 31 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı Antalya'da hakkında kesinleşmiş 31 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. Antalya'da hakkında kesinleşmiş 31 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, "hırsızlık" suçundan aranan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Düzenlenen operasyonla 31 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan Ö. F. K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine teslim edildi. AA / Ayşe Yıldız - Güncel Aranan Şahıslar Büro Amirliği Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Antalya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Antalya'da hakkında 31 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.