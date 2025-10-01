Haberler

Antalya'da Hafriyat Yolsuzluğu Soruşturmasında Eski Yöneticilerin İfadeleri Alındı

Antalya'da hafriyat yolsuzluğu iddialarıyla başlatılan soruşturmada, Antalyaspor AŞ ve kulüp derneğinin eski başkanları ile yöneticileri ifadeye çağrıldı. 11 şüpheli hakkında süreç devam ediyor.

Antalya'da hafriyat yolsuzluğu iddialarına ilişkin soruşturmada Antalyaspor AŞ ve Antalyaspor Kulübü adlı derneğin eski başkanları Aziz Çetin ve Mustafa Yılmaz ile derneğin 2 eski yöneticisinin ifadelerine başvuruldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalyaspor Kulübü adlı dernek arasında 2017'de imzalanan protokol gereği derneğe aktarılması gereken hafriyat gelirleriyle ilgili yolsuzluk yapıldığı iddiaları üzerine Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, eski başkanlar Çetin ve Yılmaz ile eski yöneticiler R.G. ve H.A.O. ifadeye çağrıldı.

Yılmaz ile 2 eski yönetici savcılıkta ifade verdikten sonra Antalya Adliyesi'nden ayrıldı.

Emniyette ifadesine başvurulan Çetin'in de savcılıkta ifade vermesi bekleniyor.

11 şüphelinin de ifade işlemleri sürüyor

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı M.G. ve Antalyaspor Hafriyat şirketinin ortağı B.Ö'nün aralarında bulunduğu 11 şüphelinin de emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekiplerince dün düzenlenen operasyonda 22 şüpheli gözaltına alınmış, "Antalyaspor Kulübü Derneği" olan adı bir süre önce Antalyaspor Kulübü olarak değiştirilen dernek ile Antalyaspor Hafriyat ve Katı Atık Depolama Merkezi İşletmeciliği'nde arama yapılmıştı.

Şüphelilerden 10'u emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılmış, Antalya Büyükşehir Belediyesinin eski başkan vekili M.A. ise İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında İstanbul'a götürülmüştü.

