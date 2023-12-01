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Antalya'da hafriyat altında kalan kedi hayata döndürüldü

1 Aralık 2023 21:13 Son Güncelleme: 21:14 Abone Ol

Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kaleiçi Yat Limanı'nda devam eden onarım çalışmaları sırasında hafriyat altında sıkışan bir kediye kalp masajı uygulayarak hayata döndürdü. Kurtarılan kedi, sağlık kontrolünden sonra barınağa teslim edilecek.