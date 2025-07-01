Antalya'da Hafif Ticari Araç Şarampole Devrildi: 1 Yaralı
Antalya'nın Serik ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu bir yolcu ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Antalya'nın Serik ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Kamil T. idaresindeki 07 ADF 057 plakalı hafif ticari araç, Serik-Belek yolu Eminceler mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada araçta yolcu olarak bulunan Ayşe T. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkarılan yaralı, ilçedeki bir özel hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel