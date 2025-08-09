Antalya'da Hafif Ticari Araç Kazası: 2 Polis Yaralı

Güncelleme:
Antalya'da hafif ticari aracın 3 otomobile ve sivil polis aracına çarpması sonucu 2 polis yaralandı. Kaza anı kameraya yansıdı.

Hafif ticari aracıyla 3 otomobile ve sivil polis aracına çarptı; 2 polis yaralı (2)

Antalya'da Ali İhsan G.'nin kullandığı hafif ticari aracın, göreve giden polis memurlarının içinde bulunduğu sivil araca çarptığı anlar, kameraya yansıdı. Görüntülerde; seyir halindeki hafif ticari aracın sürücüsünün sağ şeritten sola doğru manevra yaptığı, ardından aracıyla sivil araca yandan çarptığı yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
