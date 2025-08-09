Antalya'da Hafif Ticari Araç Kazası: 2 Polis Yaralı

ANTALYA'da hafif ticari araç sürücüsü Ali İhsan G. (37), önce 3 otomobile, ardından da göreve giden polis memurlarının içinde bulunduğu sivil araca çarptı. Yaralanan 2 polis memuru, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Serik Caddesi D-400 kara yolunda meydana geldi. Ali İhsan G., idaresindeki 34 HHG 916 plakalı hafif ticari araçla Serik yönüne giderken 2 otomobile çarptı. Durmadan yoluna devam eden Ali İhsan G., yaklaşık 500 metre sonra bu kez önce başka bir otomobile, ardından da savrulup Aksu ilçesine doğru göreve giden sivil polislerin içinde olduğu 07 BAA 451 plakalı otomobile çarptı. Sivil polis aracı refüjdeki ağaca çarpıp durdu. İhbarla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada, çevredekiler polis aracındaki Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'nde görevli polis memurları Ali Sefa Gümüş ve Mikail Bodruk'u çıkardı. Sağlık görevlileri, 2 polis memurunu da sedyeyle ambulansa taşıyıp hastaneye sevk etti. Yardıma gelenlerden biri yaralı polis memuru Mikail Bodruk'un elini ambulansa binene kadar bırakmadı.

Kaza sonrası ayakta durmakta güçlük çektiği görülen ve kazayı yara almadan atlatan hafif ticari aracın sürücüsü Ali İhsan G.'ye yapılan alkol kontrolünde 0 promil çıktı. Uyuşturucu kullanmış olabileceği ihtimali üzerine Ali İhsan G. sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Kaza sonrası bazı vatandaşlar ile kazaya karışan Ali İhsan G. arasında ise tartışma yaşandı.

Kaza haberini alan Antalya Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği grup amiri ve ekip arkadaşları olay yerine gelip bilgi aldı. Ekipler, arkadaşlarının aracındaki evrak, silah ve kişisel eşyaları kendi araçlarına nakletti. Yaralı polis memurlarının hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Kazayı gören Metin Çetin, "Hafif ticari araç arkada 2 araca daha çarparak buraya kadar geldi. Burada otomobile çarptıktan sonra polislere de çarptı ve refüje çıktılar" dedi.