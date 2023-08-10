Antalya'da hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı, motosiklet sürücüsü yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza; Sanayi Mahallesi 2025 Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Sanayi Mahallesi 2025 Sokak istikametinden gelip 1022 Sokak'ta bulunan TOKİ Evleri istikametine gitmekte olan Ömer Kılavuz'un kullandığı 03 BP 577 plakalı hafif ticari araç ile Piyade Er Fikret Karamusaoğlu Caddesi'nde Çeltikçi istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Emine Koç'un kullandığı 07 BGF 734 plakalı motosiklet çarpıştı.

Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Emine Koç, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA