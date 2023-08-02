Antalya'da Hafif Ticari Araç ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı, 2 kişi yaralandı. Kazada motosiklet sürücüsü ve yolcusu yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Motosiklet sürücüsüne yetersiz ehliyetten ceza uygulandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza; Yayla Mahallesi 2588 Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre; seyir halindeki Bayram Dönmez'in kullandığı 07 GDV 07 plakalı hafif ticari araç ile Muhammet Kocuk'un kullandığı 07 AVT 876 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Muhammet Kocuk ile motosiklette yolcu olarak bulunan Ahmet Can Güven yaralandı. Yaralılar, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yetersiz ehliyetten ceza yedi

Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı kontrolde, ehliyetinin yetersiz olduğu belirlenen motosiklet sürücüsü ve motosiklet sahibine 4 bin 64'er TL para cezası uygulandı. - ANTALYA