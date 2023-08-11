Antalya'da Hafif Ticari Araç Devrildi: 2 Yaralı

ANTALYA (İHA) – Antalya'da hafif ticari aracın yoldan çıktıktan sonra takla atarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza; Alanya- Manavgat D-400 Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadir Cenik'in kullandığı 07 AUC 749 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak, yaklaşık 150 metre gittikten sonra takla atıp ters döndü. Kaza ihbarı üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı kurtarma ekibi, 112 Sağlık ekibi, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ve Bölge Trafik ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan araç sürücüsü Kadir Cenik ve araçta yolcu olarak bulunan Emine Cenik, ters dönen araçtan çıkarıldıktan sonra 112 Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA