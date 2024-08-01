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Antalya'da Hacıosmanlar Mahallesi'nde çıkan yangın kontrol altına alındı

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Antalya'nın Serik ilçesinde Hacıosmanlar Mahallesi'ndeki ormanda çıkan yangın, ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangında, 5 hektar alan zarar gördü.

KONTROL ALTINA ALINDI

Antalya'nın Serik ilçesi Hacıosmanlar Mahallesi'ndeki ormanda saat 14.30 sıralarında çıkan yangın, ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Hacıosmanlar Mezarlığı'nın olduğu bölgede etkili olan yangını söndürmek için mahalleli de bidon ve kovalarla su taşıyarak yardımcı oldu. Yangında, 5 hektar alan zarar gördü.

Mahallede oturanlardan Ramazan Şimşek, "Evin içindeydim. Bir anda bir patlama sesi duydum. Dışarı çıktığımda trafonun yandığını gördüm. Mezarlığın orada yangın çıktığını gördüm" dedi.

Jandarma ekipleri, soğutma çalışmaları devam eden bölgede elektrik kabloları üzerinde inceleme yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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