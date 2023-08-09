Antalya'da Gyrocopter ile Havadan Denetim Yapıldı

Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin, trafikte ve ormanlık alanlarda Gyrocopter ile havadan denetim yaptığı bildirildi. Denetimlerde kural ihlali yapan sürücülere idari para cezası uygulandı. Ayrıca ormanlık alanlarda da Asayiş ve Komando timlerinin devriye faaliyetleri sürdürüldü.

Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin, trafikte ve ormanlık alanlarda Gyrocopter ile havadan denetim yaptığı bildirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, Aydın Filo Komutanlığından gelen özel maksatlı Gyrocopter ile yollarda havadan trafik denetimleri gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, yeni açılan Antalya-Konya devlet yolu (D-687) başta olmak üzere yerli ve yabancı turistlerin yoğun olarak kullandığı turizm bölgelerinin kontrol edildiği, emniyet kemeri, cep telefonu, hatalı sollama, şerit ihlali, ana yol üzerinde hatalı parklar ve agresif sürücülerin Gyrocopter'de bulunan gelişmiş kamera sistemiyle havadan belirlenerek denetim noktalarında bulunan trafik jandarması ekiplerine bildirildiği ifade edildi.

Denetimlerde kural ihlali yaptığı belirlenen 25 sürücüye idari para cezası uygulandığı kaydedildi.

Ormanlık alanlar da denetlendi

Açıklamada, orman yangınlarıyla mücadele ve önleyici tedbirler kapsamında Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile koordineli şekilde ormanlık alanlarda Asayiş ve Komando timlerinin yaya ve motorlu olarak 7 gün 24 saat esasına göre devriye faaliyetleri icra ettiği belirtildi.

Gyrocopter ile de yangın olaylarına karşı ormanlık alanların havadan denetim ve kontrollerinin yapıldığı, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında icra edilen havadan ve karadan kontrol faaliyetlerinin düzenli ve aralıksız olarak devam edeceği kaydedildi.